Аргентинец привлек внимание двух клубов из АПЛ.
Серхио Ромеро, Getty Images
24 июля 2020, 15:22
Голкипер Манчестер Юнайтед Серхио Ромеро попал в сферу интересов Лидса и Эвертона, сообщает ESPN.
Аргентинец хочет получать больше игрового времени и планирует покинуть Олд Траффорд. "Ириски" и "павлины" готовы воспользоваться этой возможностью, чтобы заполучить 33-летнего стража ворот в межсезонье.
Действующий контракт Ромеро с МЮ рассчитан до июня 2021 года.
В этом сезоне вратарь провел 15 поединков в составе "красных дьяволов", пропустив 4 гола.
Ранее сообщалось, что Лидс намерен усилиться Златаном Ибрагимовичем и Эдинсоном Кавани.