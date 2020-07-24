Англия

Аргентинец привлек внимание двух клубов из АПЛ.

Голкипер Манчестер Юнайтед Серхио Ромеро попал в сферу интересов Лидса и Эвертона, сообщает ESPN.

Аргентинец хочет получать больше игрового времени и планирует покинуть Олд Траффорд. "Ириски" и "павлины" готовы воспользоваться этой возможностью, чтобы заполучить 33-летнего стража ворот в межсезонье.

Действующий контракт Ромеро с МЮ рассчитан до июня 2021 года.

В этом сезоне вратарь провел 15 поединков в составе "красных дьяволов", пропустив 4 гола.

Ранее сообщалось, что Лидс намерен усилиться Златаном Ибрагимовичем и Эдинсоном Кавани.