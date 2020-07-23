Англия

Ильян Меслье стал полноправным игроком Лидса.

Лидс и французский голкипер Ильян Меслье подписали трехлетний контракт — сообщил официальный сайт клуба.

20-летний голкипер был арендован Лидсом у Лорьяна летом 2019 года с правом выкупа за 6,5 миллиона евро.

В сезоне-2019/20 Меслье дебютировал в первой команде в матче третьего раунда Кубка Англии, после чего провел 10 матчей в Чемпионшипе (7 "сухих") и помог команде выиграть турнир.

Ранее сообщалось об амбициозных трансферных планах Лидса перед сезоном-2020/21.