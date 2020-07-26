Англия

Норвежский тренер дал комментарий накануне игры с Лестером.

Оле-Гуннар Солскьяер отметил, что его команда растеряла слишком много очков в начале чемпионата, но сейчас уровень команды изменился.

"Я знаю, что с октября, после международного перерыва, у нас третье место по набранным очка в АПЛ. Долгое и долгое время мы были третьей командой, мы просто в начале сезона были слишком непоследовательны. Теперь у нас больше согласованности, выше уровень физической подготовки, мы стали более крепкими.

И, конечно, мы хотим быть среди элиты Европы и играть в Лиге чемпионов. Это то, что мы собираемся сделать с этой командой, мы продолжаем работать. Мы продолжаем развивать команду, совершенствуясь и зная, что это не конец пути, это просто еще один шаг в нашем развитии ", — приводит слова Солскьяера Sky Sports.

Заключительный поединок АПЛ этого сезона состоится в воскресенье, 26-го июля, в 18:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.