Англия

Главный тренер манкунианцев прокомментировал игру против Вест Хэма.

Манчестер Юнайтед потерял очки в поединке 37-го тура против Вест Хэма, но Оле-Гуннар Солскьяер остался доволен командой.

"К перерыву мы проигрывали. Это был не тот результат, который мы хотели. Ничья, победа со счетом 1:0 или со счетом 2:0 – приблизительно равносильные результаты для нас. Против Лестера мы бы начинали с одного и того же положения. После рестарта сезона нам нужно было отдать все наши силы, чтобы поправить разницу забитых и пропущенных и набрать очки. Наши усилия и результаты восхитительны.

Конечно, хотелось бы победить Саутгемптон, но мы пропустили на последней секунде. Сегодня мы пропустили на последней секунде первого тайма, однако мы создали отличный задел перед воскресным матчем против Лестера", – приводит слова Солскьяера Manchester Evening News.

Напомним, что ранее норвежский тренер похвалил Гринвуда, который сравнял счет в матче с Вест Хэмом.