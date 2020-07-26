Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg подводит итог матча 38-го тура английской Премьер-лиги между Ньюкаслом и Ливерпулем.

В рамках 38-го тура АПЛ Ньюкасл принимал Ливерпуль, который играл полурезервным составом. Юрген Клоппа предоставил шанс некоторым игрокам ближайшего резерва, но не каждый из них смог проявить себя. Матч начался для "красных" как нельзя хуже – они пропустили уже на первой минуте. Шелви быстро разыграл штрафной, запустив мяч на ход Гейлу, а тот легко переиграл Алиссона – 1:0. После пропущенного гола ливерпульцы сразу же забрали мяч под свой контроль, но долго не оказывали никакого давления на ворота Дубравки.

Мерсисайдцы время от времени загружали мяч в штрафную, но до завершающего удара после этого дело не доходило. Дубравка вовсе пребывал без серьезной работы долгое время. Первый опасный удар по его воротам случился аж на 29-й минуте, когда Минамино мощного выстрелил с дальней дистанции, а Дубравка в красивом прыжке перевел мяч на угловой. Практически сразу же после этого "сороки" на некоторое время забрали мяч под свой контроль и заработали несколько стандартов, но ни один из них не привел к угрозе воротам Алиссона.

Ближе к окончанию первой 45-минутки Ливерпуль активизировался на чужой половине поля, благодаря чему сравнял счет. Окслейд-Чемберлен прошел по флангу и подал на подключившегося к атаке ванн Дейка, а Вирджил отправил мяч под перекладину — 1:1. Через несколько минут Окслейд-Чемберлен мог добавить к ассисту забитый гол, но его мощному удару не хватило точности. Перед уходом Минамино мог вывести свою команду вперед, но пробил прямо в Дубравку из выгодной позиции. Команды отправились отдыхать при ничейном счете.

После возобновления игры Ливерпуль вновь забрал мяч под свой контроль, оккупировав чужую половину поля. Там им продолжительное время не удавалось вскрыть оборону соперника. Зато удалось забить с помощью простой комбинации — Робертсон отпасовал на ближнего, коим оказался Ориги, который сместился в центр и нанес точный обводящий удар по воротам — 1:2. Вскоре после этого Клопп выпустил на поле основную тройку нападающих, которая должна была помочь команде добить "сорок".

После появления Салаха, Фирмино и Мане Ливерпуль стал действовать острее в последней трети поля. В завершении одной из атак отличиться мог египтянин, но его удар накрыл Фернандес, бросившись под мяч. Немного позднее Мохаммеду уже никто не мешал, он пробил по воротам, но его удар оказался неточным. В следующей атаке Фирмино вскрыл оборону пасом на Кейта, но Наби не поспел за мыслями бразильца и с опозданием сделал рывок к мячу.

Ближе к окончанию матча игра успокоилась. Казалось, "красные" уже не будут активно идти в атаку, но на деле получилось совсем иначе. На 89-й минуте Мане получил пас от Фирмино, сместился в центр и послал мяч в дальний угол — 1:3. В оставшиеся до финального свистка минуты на поле больше ничего выдающегося не происходило. Как итог, Ливерпуль одержал волевую победу, завершив триумфальное выступление в текущем розыгрыше АПЛ с 99-ю набранными очками. Ньюкасл же завершил сезон на итоговом 13-м месте.

Ньюкасл — Ливерпуль 1:3

Голы: Гейл, 1 — ван Дейк, 38, Ориги, 59, Мане, 89

Ньюкасл: Дубравка — Манкильо, Фернандес, Роуз (Уоттс, 74) — Лазаро, Шелви, Бенталеб (Ш. Лонгстафф, 49), Альмирон (Хейден, 70), Ритчи — Сен-Максимен (Жоэлинтон, 46), Гейл (Кэрролл, 70)

Ливерпуль: Алиссон — Уильямс (Александер-Арнольд, 84), Гомес, ван Дейк, Робертсон — Милнер, Вейналдум, Кейта (Джонс, 85) — Окслейд-Чемберлен (Фирмино, 64), Ориги (Салах, 64), Минамино (Мане, 64)

Предупреждение: Фернандес