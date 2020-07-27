Полузащитник продолжит выступления за "лисов".
Джеймс Мэддисон, getty images
27 июля 2020, 20:46
Джеймс Мэддисон подпишет новый четырехлетний контракт с Лестером, сообщает The Athletic.
Остаток текущего сезона англичанин пропустил из-за травмы бедра, но до нее был одним из лидеров команды.
Мэддисон в этом сезоне отыграл 38 поединков, в которых отметился девятью голами тремя результативными передачами.
Напомним, что на полузащитника претендовал Манчестер Юнайтед, а сам игрок был открыт к переходу.