Англия

Полузащитник продолжит выступления за "лисов".

Джеймс Мэддисон подпишет новый четырехлетний контракт с Лестером, сообщает The Athletic.

Остаток текущего сезона англичанин пропустил из-за травмы бедра, но до нее был одним из лидеров команды.

Мэддисон в этом сезоне отыграл 38 поединков, в которых отметился девятью голами тремя результативными передачами.

Напомним, что на полузащитника претендовал Манчестер Юнайтед, а сам игрок был открыт к переходу.