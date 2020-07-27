Марсело Бьелса стал лучшим тренером Чемпионшипа в сезоне-2019/2020, сообщает Sky Sports.

Аргентинский тренер привел Лидс Юнайтед к первому месту, которое дало команде путевку в Премьер-лигу.

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Напомним, что Лидс собирается продлить соглашение с 65-летним специалистом.