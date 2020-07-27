Англия 27 июля 2020, 22:26 Бьелса — лучший тренер Чемпионшипа Аргентинский тренер удостоился почетной награды. Марсело Бьелса, фото getty images 27 июля 2020, 22:26 Марсело Бьелса стал лучшим тренером Чемпионшипа в сезоне-2019/2020, сообщает Sky Sports. Аргентинский тренер привел Лидс Юнайтед к первому месту, которое дало команде путевку в Премьер-лигу. [Читайте также] "Bielsista", уникальное виденье футбола и сумасшедшая приверженность: взгляд на Марсело Бьелсу со стороны Напомним, что Лидс собирается продлить соглашение с 65-летним специалистом. Люди Марсело Бьелса Команды Лидс Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте