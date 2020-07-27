Англия

Немецкий специалист признан лучшим по итогам минувшего года.

Юрген Клопп получил награду лучшего тренера года в Англии по мнению членов Ассоциации тренеров лиги, сообщает Sky Sports.

Немецкий специалист в этом сезоне привел Ливерпуль к чемпионскому титулу впервые за тридцать лет.

[Читайте также] Клопп: Обещаю, Ливерпуль станет лучше

Напомним, что Юрген Клопп вскоре может сменить место работы — немец заинтересован в должности тренера национальной сборной своей страны.