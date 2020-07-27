Англия 27 июля 2020, 23:10 Клопп — тренер года в Англии по версии Ассоциации тренеров Немецкий специалист признан лучшим по итогам минувшего года. Юрген Клопп, getty images 27 июля 2020, 23:10 Юрген Клопп получил награду лучшего тренера года в Англии по мнению членов Ассоциации тренеров лиги, сообщает Sky Sports. Немецкий специалист в этом сезоне привел Ливерпуль к чемпионскому титулу впервые за тридцать лет. [Читайте также] Клопп: Обещаю, Ливерпуль станет лучше Напомним, что Юрген Клопп вскоре может сменить место работы — немец заинтересован в должности тренера национальной сборной своей страны. Люди Юрген Клопп Источники Goal.com Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте