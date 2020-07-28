Англия

Менеджер "красных" испытывает огромное уважение к легендарному наставнику Манчестер Юнайтед.

Юрген Клопп получил трофей имени Алекса Фергюсона – приз лучшему тренеру года в Англии. В связи с этим немец рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим менеджером Манчестер Юнайтед.

"Я знаю, что тренеру Ливерпуля не совсем уместно это говорить, но я обожаю Фергюсона. Мы однажды ужинали с ним. Не знаю, запомнил ли он эту встречу, но ее помню я. Для меня это было сродни встрече с Папой Римским. Было здорово, мы сразу же поладили", — цитирует Клоппа Goal.com.

Клопп получил награду благодаря тому, что привел Ливерпуль к первому за 30 лет чемпионству. "Красные" с 99 пунктами опередили Манчестер Сити на 18 очков.

Лучшим менеджером Чемпионшипа назвали Марсело Бьелсу, который вернул Лидс в Премьер-лигу. "Павлины" сыграют в АПЛ впервые с 2004 года.