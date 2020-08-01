Англия

Испанский тренер попробует навести порядок в клубе.

Экс-тренер Мидлсбро Айтор Каранка возглавил Бирмингем, сообщил официальный сайт клуба. Продолжительность контракта не разглашается.

46-летний специалист сменил своего соотечественника Пепа Клотета, который покинул Бирмингем за четыре тура до окончания сезона. Айтор находился без клуба с января 2019, когда покинул Ноттингем Форест, проработав там один год.

До этого Каранка вывел Мидлсбро в Премьер-лигу по итогам сезона-2015/16. Однако там дела у "речников" не складывались, и в марте 2017 испанец покинул клуб.

Перед бывшим помощником Жозе Моуриньо в Реале стоит сложная задача в Бирмингеме: команда не выиграла ни одного из последних 14 матчей сезона. "Синие" лишь на два очка опередили зону вылета.

Этим летом клуб может усилить команду благодаря продаже 17-летнего Джуда Беллингэма в дортмундскую Боруссию за 23 млн евро. К слову, после этого трансфера "синие" изъяли из обращения принадлежавший Джуду 22-й номер.