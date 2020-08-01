Англия

Арсенал под руководством испанца стал обладателем Кубка Англии-2019/20.

Арсенал вышел победителем из противостояния с Челси и завоевал 14-й Кубок Англии в своей истории благодарю дублю Пьера-Эмерика Обамеянга (2:1).

Стоит отметить, что для Микеля Артеты этой трофей стал первым на должности главного тренера, которая также является дебютной в его карьере.

Напомним, что Артета возглавил Арсенал в декабре 2019 года, а до этого он работал ассистентом Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити.

Триумф в Кубке Англии предоставил "канонирам" право на участие в групповом этапе Лиги Европы в сезоне-2020/21.