Арсенал под руководством испанца стал обладателем Кубка Англии-2019/20.
Микель Артета, Getty Images
01 августа 2020, 22:31
Арсенал вышел победителем из противостояния с Челси и завоевал 14-й Кубок Англии в своей истории благодарю дублю Пьера-Эмерика Обамеянга (2:1).
Стоит отметить, что для Микеля Артеты этой трофей стал первым на должности главного тренера, которая также является дебютной в его карьере.
Напомним, что Артета возглавил Арсенал в декабре 2019 года, а до этого он работал ассистентом Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити.
Триумф в Кубке Англии предоставил "канонирам" право на участие в групповом этапе Лиги Европы в сезоне-2020/21.