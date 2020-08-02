Англия

Арсенал обыграл Челси в финале и завоевал рекордный 14-й Кубок Англии.

Арсенал вышел победителем из противостояния с Челси и стал обладателем 14-го Кубка Англии в своей истории, что является рекордным показателем среди всех команд.

"Канонирам" не удалось попасть в зону еврокубков по итогам сезона в английской Премьер-лиге, поэтому триумф в старейшем футбольном турнире мира был крайне важен для подопечных Микеля Артеты. В случае победы они попадали бы в групповой этап Лиги Европы, и в конечном итоге им удалось выполнить эту задачу.

Представляем вашему вниманию празднование и церемонию награждения игроков Арсенала в качестве обладателей Кубка Англии-2019/20. Без казусов не обошлось (Обамеянг уронил трофей, но для кого это сейчас важно).

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Арсенал — Челси.