Англия

Вашему вниманию видеообзор финала Кубка Англии между Арсеналом и Челси.

В финале Кубка Англии Арсенал минимально обыграл Челси и в 14-й раз завоевал почетный трофей, чего не удавалось еще ни одному клубу на родине футбола.

Исход поединка решила воля к победе "конониров", проигрывавших по ходу матча, дубль Обамеянга и удаление Ковачича.

Арсенал - Челси 2:1

Голы: Обамеянг, 28 (с пенальти), 67 — Пулишич, 5

Арсенал: Мартинес — Холдинг, Давид Луис (Папастатопулос, 88), Тирни (Колашинац, 90+13) — Бельерин, Себальос, Джака, Мэйтленд-Найлз — Пепе, Ляказетт (Нкетиа, 82), Обамеянг

Челси: Кабальеро — Аспиликуэта (Кристенсен, 35), Зума, Рюдигер (Хадсон-Одои, 79) — Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо — Маунт, (Баркли, 78) Жиру (Абрахам, 78), Пулишич (Педро, 49)

Предупреждения: Себальос — Ковачич, Аспиликуэта, Маунт, Рюдигер, Баркли

Удаление: Ковачич, 73 (повторное предупреждение)