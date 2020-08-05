Англия

"Латикс" проиграли апелляцию и понизились в класcе.

Уиган Атлетик не сумел добиться сохранения прописки в Чемпионшипе, не сумев оспорить решение о снятии с клуба 12 очков, сообщает Sky Sports.

В июле английские футбольные власти оштрафовали Уиган после того, как клуб перешел под внешнее управление из-за финансовых сложностей. "Латикс" пытались оспорить это решение, но независимая дисциплинарная комиссия отклонила их апелляцию.

В завершившемся сезоне Чемпионшипа Уиган финишировал на 13-й строчке, но после снятия 12 очков оказался на 23-м месте. Таким образом, клуб будет готовиться к выступлению в Первой английской лиге.