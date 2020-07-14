Англия

Победа Уигана над Халлом в 44-м туре Чемпионшипа со счетом 8:0 позволила переписать несколько страниц в книге истории английского футбола.

Матч Уиган — Халл стал одним из самых успешных в истории хозяев и одним из самых позорных в истории гостей — сообщает ОРТА.

Никогда ранее в своей истории Уиган не забивал 8 мячей в одном матче чемпионата и не обыгрывал соперников с разницей в 8 голов.

Уиган стал первой командой, которой удалось забить не менее восьми мячей в одном матче Чемпионшипа в XXI веке. В последний раз нечто подобное удалось Манчестер Сити, обыгравшему Хаддерсфилд в 1987 году со счетом 10:1.

Уиган стал первой командой, которая забила 7 мячей в первом тайме матча чемпионата Англии в первых четырех дивизионах с 2015 года после того, как Уотфорд поиздевался над Ипсвичем в 2015 году.

Героем Уигана стал Джамал Лоу, который принял участие в четырех голах: забил один из мячей и отдал три результативные передачи — столько же, сколько за предыдущий 31 матч.

Отметим, что в последний раз Халл проигрывал со счетом 0:8 в ноябре 1911 года (Вулверхэмптону).

Это поражение осложнило йоркширским "тиграм" борьбу за выживание, но абсолютно точно гарантировал выживание "латикс".