Англия

Норвежец прокомментировал переход форварда в миланский клуб.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер поделился своим мнением о переходе нападающего Алексиса Санчеса в Интер на постоянной основе.

Ранее генеральный директор "нерадзурри" Беппе Маротта подтвердил информацию о выкупе чилийского форварда.

"Могу подтвердить, что Алексис и мы уже договорились с Интером. Ему нравится выступать там. Он также понравился клубу, поэтому это хороший трансфер для него.

Желаю ему всего наилучшего. Он – игрок топ-уровня, и мы хотим, чтобы он показывал свою лучшую игру. Не знаю, почему мы не увидели его лучшую игру в МЮ, но желаю ему удачи", – приводит слова Солскьяера Sky Sports.

В этом сезоне Санчес провел 30 поединков в составе Интера, отличившись четырьмя голами и десятью ассистами.