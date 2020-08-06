Норвежец прокомментировал переход форварда в миланский клуб.
Оле-Гуннар Солскьяер и Алексис Санчес, Getty Images
06 августа 2020, 09:15
Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер поделился своим мнением о переходе нападающего Алексиса Санчеса в Интер на постоянной основе.
Ранее генеральный директор "нерадзурри" Беппе Маротта подтвердил информацию о выкупе чилийского форварда.
"Могу подтвердить, что Алексис и мы уже договорились с Интером. Ему нравится выступать там. Он также понравился клубу, поэтому это хороший трансфер для него.
Желаю ему всего наилучшего. Он – игрок топ-уровня, и мы хотим, чтобы он показывал свою лучшую игру. Не знаю, почему мы не увидели его лучшую игру в МЮ, но желаю ему удачи", – приводит слова Солскьяера Sky Sports.
В этом сезоне Санчес провел 30 поединков в составе Интера, отличившись четырьмя голами и десятью ассистами.