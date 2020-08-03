Италия

Сергей Шевченко — о футболистах, прибавивших после локдауна.

Сезон-2019/20 в чемпионате Италии завершился. Летняя, посткарантинная его участь, увы, не подарила значимой интриги, зато порадовала целым рядом зрелищных матчей и неординарных закономерностей. Некоторые команды было не узнать по сравнению с февралём-мартом, часть игроков тоже заметно выделялась: одни неожиданно добыли место в основе, другие – стали полноценными лидерами. Кто же раскрылся именно сейчас, после локдауна?

Руслан Малиновский (Аталанта)

После карантина: 12 матчей, 4 гола, 4 ассиста

Вот за чьей игрой мы следили с особенным вниманием. Малиновский, ранее с переменным успехом боровшийся за место в основе, летом стал действительно значимым игроком для Аталанты. Отчасти этому способствовала травма Иличича, но главное – игра самого Руслана. Он забивал Лацио и Ювентусу, провёл великолепный матч с Брешией (Гасперини выставил ротационный состав, и украинец предстал в роли лидера команды), заработал уйму высоких оценок от итальянских СМИ. Ложкой дёгтя стала игра против Милана, когда Малиновский не реализовал пенальти, но уже в следующем туре он исправился, забив Парме со штрафного. Теперь можно смело говорить, что Руслан – мастер дальних ударов, которому в 2020 году нет равных во всей Европе.

Симон Кьер (Милан)

После карантина: 12 матчей

Вот уж от кого не ждали такой прыти. Аренда Кьера в обмен на Кальдару выглядела сугубо временным для Милана решением, тем более что в феврале датчанин травмировался. Затем обстоятельства сыграли в его пользу: в лазарете оказался уже Мусаккьо, а Лео Дуарте оттуда и не выбирался, так что Кьер остался практически безальтернативным напарником для Романьоли и сыграл так убедительно, что "россонери" посчитали необходимым выкупить его контракт. Более того, в матче с Аталантой, когда Романьоли не играл из-за дисквалификации, Симон проявил себя лидером обороны.

Адриан Рабио (Ювентус)

После карантина: 12 матчей, 1 гол

Игрок, чьё подписание выглядело рискованной для Ювентуса затеей, даже если речь шла о переходе свободным агентом. Француз долго адаптировался, начав регулярно играть лишь в декабре. Летом пришло качество. Рабио забил феноменальный мяч Милану, но главное – его польза, когда сочетаются жёсткая игра в отборе и умение грамотно открываться. Теперь Сарри доверяет Адриану, не выпустив его лишь в одном матче – финале Кубка Италии. Пожалуй, зря, ведь тогда "бьянконери" уступили центр поля. Зато в чемпионском поединке с Сампдорией Рабио стал лучшим игроком в составе Ювентуса.

Хакан Чалханоглу (Милан)

После карантина: 13 матчей, 6 голов, 8 ассистов

Милан стал главным откровением этого лета. Прибавили так или иначе все линии команды, но контрастнее всего ощущалось перерождение Чалханоглу, заигравшего на уровне, которого от него ждали с самого прихода в клуб. Достаточно заметить, что в 23 матчах чемпионата до карантина у него набралось всего 3 гола и 1 ассист. Хакан стал настоящей "десяткой"-плеймейкером, умеющим как найти партнёра в штрафной, так и поразить ворота точнейшим ударом. Вспомнилось и мастерство исполнения стандартов, чего только стоит зрелищная дуга за уши голкиперу в матче с Аталантой. Неудивительно, что Милан собирается продлить контракт с внезапно преобразившимся турком.

Франческо Капуто (Сассуоло)

После карантина: 13 матчей, 8 голов, 3 ассиста

Удивительный форвард, выходец из низов Кальчо, раскрывшийся поздно по футбольным меркам – 6 августа Капуто исполнился 33 года. Франческо был основным в Сассуоло и до карантина, но летний отрезок получился для него максимально успешным. Особо выделим игру с Лацио: Капуто вышел в перерыве при счёте 0:1 и стал героем сенсационного "камбэка", отдав результативную передачу и забив решающий мяч в компенсированное время. Нападающий даже закрепился в топе списка бомбардиров, обойдя немало более звёздных коллег. Справедливости ради, летом хорош был весь Сассуоло, Капуто же главным образом завершал усилия партнёров, штампуя фирменные замыкания на дальней штанге.

Федерико Бонаццоли (Сампдория)

После карантина: 8 матчей, 5 голов

Нападающий, который долго числился в перспективных, раскрылся-таки этим летом. Доселе в текущем сезоне Бонаццоли был игроком ротации, забив лишь один мяч. В июне, начав с выходов на замену, 21-летний Федерико быстро вышел на один уровень с куда более матёрыми Габбьядини и Квальяреллой. Его голы позволили Сампдории не волноваться насчёт понижения в классе, а удар через себя в падении в матче с Удинезе стал мини-шедевром. Этот атлетичный форвард должен стать важной фигурой для "блучеркьяти" на ближайшие годы.

Андреа Белотти (Торино)

После карантина: 13 матчей, 7 голов, 1 ассист

Прямо скажем, неудачный сезон для Торино и весьма неоднозначный для самого Белотти. С начала года на счету Андреа числилось всего лишь два гола, зато в июне капитан "гранатовых" начал результативную серию, забив в семи матчах кряду. Где-то ему помогали 11-метровые, где-то – ошибки соперников (например, подарок Хандановича в матче с Интером), однако такая стабильность достойна внимания. Показательно, что вновь активизировались слухи об уходе Белотти в команду посильнее: теперь его сватают в Фиорентину, Интер и даже в Манчестер Юнайтед.

Луис Муриэль (Аталанта)

После карантина: 12 матчей, 5 голов, 1 ассист

Одноклубник Малиновского также не терял времени даром. После отличного начала сезона в игре Муриэля наступил определённый спад, но во время карантина Луис перезарядил батарейки и с новыми силами принялся штурмовать бомбардирские рекорды. Его стиль – отличаться, выходя на замену, что даёт феноменальный показатель голов на сыгранную минуту. Благодаря своевременным появлениям колумбийца Аталанте удавалось вырывать победы в сложных матчах с Удинезе и Болоньей. Между делом Муриэль умудрился получить нелепую травму, поскользнувшись возле бассейна, но "танкистский" шлем на голове лишь добавил ему колоритности.

Роджер Ибаньес (Рома)

После карантина: 9 матчей

Пока ещё малоизвестный футболист, до карантина глухо сидевший на лавке – сначала в Аталанте (единственным матчем этого сезона, когда Гасперини его выпустил, стала… игра с Шахтёром в Харькове), а затем в Роме, арендовавшей его зимой. Молодой бразилец пригодился, когда Фонсека рискнул перейти на схему с тремя центральными защитниками, а у Фасио и Смоллинга имелись проблемы со здоровьем. Тут-то и проявились умения Ибаньеса: высокая скорость и точный первый пас. Похоже, что Роджер, дебютировавший за Рому только 24 июня, может надолго стать важным для неё игроком.

Лассе Шёне (Дженоа)

После карантина: 10 матчей, 1 гол, 1 ассист

От перехода игрока из того самого, полуфинального Аякса в Дженоа ждали многого, но добрая половина сезона вышла разочаровывающей. Шёне даже начал терять место в основе генуэзцев. Летний отрезок предвещал тяжёлую борьбу за выживание, но "грифонов" вытянули опытные футболисты, и Лассе – в первых рядах. Датчанин вспомнил лучшие свои качества, в том числе исполнение стандартов: на его счету гол со штрафного в ворота СПАЛа. Прогресс 34-летнего Шёне свидетельствует о том, что он может остаться в команде ещё на один сезон.

Алексис Санчес (Интер)

После карантина: 14 матчей, 3 гола, 7 ассистов

Долгое время чилиец был лишним игроком в составе Интера. Куда его ставить, пока в нападении феерит связка Лукаку и Мартинеса? Насыщенное летнее расписание дало Санчесу возможность чаще появляться на поле. К тому же, Мартинес был излишне отвлечён на разговоры о трансфере в Барселону и неровно провёл этот отрезок. Алексис в свою очередь расцвёл, став мотором атак Интера. Важны были не столько голы (огорчал он исключительно аутсайдеров), сколько точные обостряющие передачи и активность как таковая – Санчес даже в защите охотно работал.