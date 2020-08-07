Англия

Габонский форвард близок к продлению контракта с лондонским клубом.

Арсенал договорился со своим ключевым нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом об условиях нового контракта, который будет рассчитан до лета 2023 года с возможностью продления еще на один сезон.

По информации журналиста Фабрицио Романо, в стане "канониров" не сомневаются, что в ближайшее время устные договоренности 31-летний габонец подкрепит своей подписью.

Источник подтверждает, что Обамеянг останется в Арсенале, но если от Барселоны вновь поступит предложение, звездный форвард будет вынужден его рассмотреть.

Отметим, что нынешний контракт Пьера-Эмерика Обамеянга с лондонским кубом истекает летом 2021 года. Сообщалось, что его зарплата по обновленной сделке составит 250 тысяч фунтов в неделю.