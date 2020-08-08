Англия

Ганец близок к переходу в российский клуб.

Полузащитник Динамо Мохаммед Кадири может в ближайшее время стать игроком тульского Арсенала.

Как сообщает Sports World Ghana, российский клуб практически согласовал детали полноценного перехода ганского хавбека с киевлянами. Сумма трансфера составит около 2 миллионов евро.

Кадири уже выступал в составе Арсенала Тула в сезоне-2018/19, проведя 27 матчей и забив 2 гола.

В завершившемся сезоне 24-летний игрок отыграл 16 поединков в футболке "бело-синих".

Ранее сообщалось, что Динамо также готово расстаться с Солем, Каргбо и Бенито.