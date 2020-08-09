Англия

Клопп готов расстаться с гвинейским хавбеком.

Ливерпуль может продать полузащитника Наби Кейта в летнее межсезонье, сообщает издание Kicker.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп не возлагает больших надежд на центрального хавбека и готов отпустить его в другой клуб. Немецкий наставник планирует получить средства на покупку Тиаго Алькантары с продажи гвинейца.

Действующий контракт Кейта с Ливерпулем рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 27 поединков в футболке мерсисайдцев, отличившись четырьмя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Тиаго также заинтересован ПСЖ.