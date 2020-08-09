Франция

"Канониры" хотят подписать французского хавбека.

Полузащитник Марселя Морган Сансон попал в сферу интересов Арсенала, сообщает портал Le10 Sport.

"Канониры" хотят укрепить среднюю линию и попытаются подписать французского хавбека. В приобретении 25-летнего игрока также заинтересованы Тоттенхэм и Вест Хэм.

Ранее сообщалось, что Марсель хочет выручить около 40 млн евро за Сансона.

Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до июня 2022 года.

В этом сезоне Сансон провел 30 поединков в футболке провансальцев, отличившись пятью голами и пятью ассистами.