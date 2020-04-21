Англия

Немецкий полузащитник не захотел идти клубу на уступки.

Арсенал ранее объявил о том, что им удалось договориться с игроками и тренерским штабом о снижении заработной платы.

Тем не менее, согласно информации Mirror, среди "канониров" есть три игрока, которые отказались от подобной процедуры.

Месут Озил, самый высокооплачиваемый игрок команды, не торопится соглашаться на снижение, желая понять реальное влияние коронавируса на финансовое положение клуба. Имена двух остальных не сообщаются.

Напомним, ранее Месут Озил заявил, что футбол сейчас не имеет никакого значения.