"Шершни" определились с новым менеджером.
Владимир Ивич, Watford FC
16 августа 2020, 00:23
Владимир Ивич назначен на должность нового главного тренера Уотфорда, сообщает официальный твиттер английского клуба.
Сербский наставник поставил подпись под годичным соглашением с "шершнями" с возможностью продления еще на один сезон. На этом посту 43-летний специалист сменил Найджела Пирсона, который покинул клуб после вылета из АПЛ.
До этого Ивич работал во главе таких клубов, как ПАОК и Маккаби Тель-Авив.
Напомним, Уотфорд финишировал на 19-й строчке в АПЛ и покинул элитный дивизион.
Ранее сообщалось, что бывший игрок Шахтера Кристиано Лукарелли может стать новым спортивным директором Уотфорда.