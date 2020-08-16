Англия

"Шершни" определились с новым менеджером.

Владимир Ивич назначен на должность нового главного тренера Уотфорда, сообщает официальный твиттер английского клуба.

Сербский наставник поставил подпись под годичным соглашением с "шершнями" с возможностью продления еще на один сезон. На этом посту 43-летний специалист сменил Найджела Пирсона, который покинул клуб после вылета из АПЛ.

До этого Ивич работал во главе таких клубов, как ПАОК и Маккаби Тель-Авив.

Напомним, Уотфорд финишировал на 19-й строчке в АПЛ и покинул элитный дивизион.

Ранее сообщалось, что бывший игрок Шахтера Кристиано Лукарелли может стать новым спортивным директором Уотфорда.