Манчестер Юнайтед собирается подписать Дугласа Косту, но английский клуб смущает травматичность игрока, сообщает Джанлука Ди Марцио.

Контракт бразильского футболиста с Ювентусом действителен до 2022-го года.

В этом сезоне вингер провел 29 поединков в футболке "бьянконери", отличившись тремя голами и семью ассистами.

Напомним, что туринцы планируют выручить за Дугласа Косту порядка 50 миллионов евро.