"Красные дьяволы" нацелились на бразильского вингера.
Дуглас Коста, getty images
16 августа 2020, 22:08
Манчестер Юнайтед собирается подписать Дугласа Косту, но английский клуб смущает травматичность игрока, сообщает Джанлука Ди Марцио.
Контракт бразильского футболиста с Ювентусом действителен до 2022-го года.
В этом сезоне вингер провел 29 поединков в футболке "бьянконери", отличившись тремя голами и семью ассистами.
Напомним, что туринцы планируют выручить за Дугласа Косту порядка 50 миллионов евро.