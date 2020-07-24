Италия

Бразилец получил повреждение бедра.

Нападающий Дуглас Коста не поможет Ювентусу в оставшихся матчах сезона в Серии А, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Бразильский вингер получил повреждение связок бедра и пропустит около двух недель. Травма не позволит 29-летнему игроку сыграть в заключительных турах итальянского первенства, а также ставит под вопрос его участие в ответной встрече с Лионом в Лиге чемпионов.

В этом сезоне Дуглас Коста провел 29 поединков в футболке "бьянконери", отличившись тремя голами и семью ассистами.

Ранее сообщалось, что защитнику Ювентуса Матейсу де Лигту понадобится операция.