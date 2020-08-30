Англия

Football.ua рассказывает, как приход испанского специалиста повлиял на положение дел в стане "канониров".

Назначение Микеля Артеты на пост главного тренера Арсенала в декабре 2019 года стало свежим глотком воздуха для болельщиков "канониров", которые продолжают питать надежды на возвращение своей любимой команды в ряды сильнейших как в Англии, так и в Европе. В Украине подобные истории выбора наставников называют политикой "сердец", и лишь единичные из подобных случаев можно записать в ранг успешных. Именно поэтому футбольная общественность разделилась на несколько лагерей, когда узнала об Артете в Арсенале: кто-то критиковал и подшучивал над руководством, кто-то предвкушал светлое будущее на Эмирейтс, а кто-то оставался нейтральным, мол, хуже уже не будет.

По разным причинам, в том числе и из-за качества подбора футболистов, Артета не смог вернуть Арсенал в еврокубковую зону по итогам АПЛ, но спасением стала победа в Кубке Англии-2019/20, которая предоставила лондонскому клубу право на участие в Лиге Европы в следующем сезоне. Сомнений в том, что выбор в пользу испанского специалиста был правильным (или хотя бы непровальным), сейчас нет практически ни у кого. Микель не просто сделал все, что мог с нынешним составом, но и пошел по принципу всеми известного выражения "рыба гниет с головы" (и это не о тренере). Football.ua рассказывает, что поменялось в Арсенале с приходом Микеля Артеты, и как испанец стал главной причиной доверия со стороны игроков и сенсационного триумфа в старейшем футбольном турнире мира.

Чистка в руководстве. Рауль Санллехи — OUT!

Артета пришел в Арсенал без опыта на посту главного тренера, но, помимо "канонирского сердца" и так называемого "конспекта", который он получил от Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити, у него была четкая позиция, план и условия к верхушке лондонского клуба. Наглядным примером может служить недавняя отставка Рауля Санллехи с поста спортивного директора, который полностью контролировал трансферную политику "канониров", а сейчас подозревается в организации сомнительных переходов футболистов при помощи агентов с целью личного заработка.

Как сообщил авторитетный журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, под сомнения Арсенала как минимум попали трансферы Николя Пепе из Лилля (непонятные выплаты агентам, большая сумма трансфера), Лукаса Торрейры из Сампдории (выплата 5 млн евро поверх клаусулы) и Бернда Лено из Байера (договорились об одной сумме — выплатили больше). Это я уже не говорю о дружбе Санллехи с агентом Киа Джурабчианом, благодаря которой на Эмирейтс переехали возрастные Давид Луис, Соареш и Виллиан (трансфер последнего лично одобрил Артета).

У кого-то есть сомнения, что чистка в руководстве началась не с подачи Артеты? Предположу, что причиной этому стала новость о вынужденном увольнении 55 сотрудников, что объяснялось якобы борьбой клуба с финансовыми убытками от пандемии коронавируса. А вы помните, для чего футболисты Арсенала согласились по личной просьбе Артеты на сокращение заработной платы во время карантина? Правильно, чтобы сохранить те самые рабочие места для персонала.

Подобной подставы Микель потерпеть не мог, поэтому семья Кронке и затеяла это неофициальное расследование в руководстве. Как итог, Санллехи присоединился к тем 55 уволенным сотрудникам, а Микель Артета вместе с техническим директором Эду Гаспаром выиграли "кабинетную войну" и получили в свои руки от владельцев власть в Арсенале, в том числе оставив за собой последнее слово в трансферной политике клуба. Этого не удалось сделать даже авторитетному Арсену Венгеру в последние годы его работы на Эмирейтс. Браво! Вопрос: кто станет следующим в очереди на выход?

Стиль Артеты? Оценивать пока рано

Микель Артета, как и его учитель Гвардиола, мечтает играть по схеме 4-3-3 или 4-2-3-1, чтобы в центре полузащиты у него было три футболиста. Данная формация является типичной для "венгеровского" Арсенала, который делал большую ставку на контроль мяча и развитие атаки через короткий пас. При нынешнем подборе игроков Артета вынужденно, но временно, отложил свои планы в ящик и решил играть на результат. Вспомните только, как "канониры" добыли победу над Ливерпулем и выбили Манчестер Сити из Кубка Англии. Это был не тот Арсенал, который мы знаем, но другого выхода в сложившейся ситуации не было.

В формации 3-4-3, которая по ходу матчей изменялась на схему с четырьмя защитниками за счет смещения левого игрока обороны в атаку, большая ставка делалась на верховую борьбу, длинные передачи вперед на Пьера-Эмерика Обамеянга, прессинг и ожидание ошибок от соперника. Ливерпуль пропустил два гола после собственных же оплошностей, а Манчестер Сити банально не хватало надежного правого защитника и габаритного форварда, способного противостоять Давиду Луису на втором этаже.

Давид Луис, который имеет репутацию агрессивного и ненадежного защитника, не выполнял большую часть оборонительной работы, а оставлял ее для двух других центбеков — Мустафи и Тирни, поэтому количество его ошибок значительно уменьшилось. При всем при этом, Тирни во время атак перегружал свой привычный левый фланг, где уже оказывалось три футболиста Арсенала (количественное преимущество над соперником), а Обамеянг, когда получал мяч, развивал атаку на левом полуфланге путем смещения в центр или проникающего паса. Ляказетт, в свою очередь, играл глубже, оттягивая на себя соперников и подключая к контратакам партнеров по команде.

Артета пожертвовал зрелищностью, затяжными атаками и количеством моментов, сделав ставку на защиту, прессинг и контратаки за счет быстрых атакующих игроков, что и принесло ему результат. Да, оборона Арсенала от этого не перестала нуждаться в усилении, о чем говорят индивидуальные ошибки (гол Пулишича в финале Кубка Англии) и среднее количество допущенных ударов по своим ворота за матч — 14,51 (больше в АПЛ-2019/20 только у Ньюкасла, Борнмута, Астон Виллы и Норвича). Кто-то скажет, что "канонирам" очень везло и будет частично прав, но средний показатель xG у соперников подопечных Микеля Артеты составляет 1,43, тогда как среднее количество пропущенных голов за матч — 1,24. Из этого стоит сделать вывод, что качество попыток ударов соперников Арсенала в большинстве своем было низким, а это заслуга Артеты благодаря его умению адаптироваться к не самым лучшим условиям.

Но, стоит повторить, что это не тот футбол, который Микель мечтает построить в Арсенале. Его цель — вернуть привычную для лондонского клуба атакующую игру. Следующий сезон должен стать показательным, ведь настоящего стиля Артеты мы еще не наблюдали. В успешном осуществлении этой цели большую роль сыграют летние усиления, о которых мы и поговорим.

Виллиан — только начало. Потенциальные летние усиления Арсенала

Арсенал уже оформил свой первый трансфер в текущее межсезонье, подписав на правах свободного агента крайнего полузащитника Челси Виллиана. Многие восприняли данный переход неоднозначно, но судить о его успехе можно будет только с течением времени. Неоднократно говорилось, что Артета планирует глобальную перестройку в стане "канониров", поэтому на одном Виллиане трансферная кампания Арсенала точно не завершится. Кто же еще должен усилить клуб из Северного Лондона?

Как ни странно, вторым летним подписанием Артеты станет еще один бразилец — центральный защитник Лилля Габриэль Магальяйнс. 22-летний футболист уже приезжал в Лондон для прохождения медицинского осмотра, о чем сообщали все авторитетные издания и инсайдеры, однако с официальным объявлением Арсенал пока затягивает. Причиной этому может служить то, что после обследования Габриэль вынужден отправиться на двухнедельный карантин в связи с рекомендациями здравоохранительных органов Великобритании. Трансфер Магальяйнса за 32 миллиона евро — это вопрос времени. Должно случиться нечто необъяснимое, чтобы Арсенал упустил этого молодого центрбека. Возможно, нас ожидает появление новой связки центральных защитников в стане "пушкарей", которую составят Уильям Салиба и, собственно, сам Габриэль.

Еще одной главной целью "канониров" на это межсезонье является центральный полузащитник Томас Партей, однако здесь ситуация обстоит гораздо сложнее, чем с тем же Габриэлем. Атлетико категорически не хочет расставаться с ганским хавбеком и требует от Арсенала активировать клаусулу в размере 50 миллионов евро. Готовы ли пойти на такой шаг на Эмирейтс? Да, но для этого необходимо заработать средства с продажи своих игроков. Пока существенных "расставаний" от Артеты не наблюдается, но они определенно будут.

На позицию плеймейкера Арсенал рассматривает сразу несколько вариантов, наиболее приоритетным среди которых является Хуссем Ауар из Лиона. "Канониры" готовы обменять на 22-летнего француза Маттео Гендузи, которого уже списали со счетов, при этом доплатив определенную сумму. Лион, в свою очередь, хочет осуществить полноценную продажу своего игрока за 60-70 миллионов евро. Это является главной проблемой для Арсенала, но не стоит забывать и о серьезном интересе со стороны других европейских клубов.

Другие возможные трансферы Арсенала: Филиппе Коутиньо (полузащитник, Барселона), Хамес Родригес (полузащитник, Реал Мадрид), Амаду Диавара (полузащитник Рома), Тома Лемар (полузащитник, Атлетико), Доминик Собослаи (полузащитник, Зальцбург), Николас Тальяфико (защитник, Аякс), Давид Райа (вратарь, Брентфорд).

Принципиальный Месут Озил и прощание с "токсиками". Кто может покинуть Арсенал?

Чистка состава является основополагающей задачей Микеля Артеты на пути к созданию "нового Арсенала". Кто-то не реализовал свой потенциал или попросту не дотягивает до уровня тех задач, которые ставятся перед тренерским штабом испанца, а кто-то не подходит новому наставнику по личностным качествам. Скажите мне еще год назад, что Маттео Гендузи будет одним из первых в списке лондонского клуба, которому укажут на дверь, я бы не поверил. Однако поведение перспективного француза в поединке 30-го тура АПЛ, когда он пытался провоцировать игроков Брайтона и упрекал их в низкой зарплате, лишили его не только места в заявке, но и в Арсенале вообще (по крайнем мере, в прошлом сезоне).

Многие фанаты "канониров", если не все, молят "футбольного Бога" о расставании и с самым высокооплачиваемым футболистом команды Месутом Озилом, недельный оклад которого составляет 350 тысяч фунтов. Таких финансовых условий нет даже у нынешнего безоговорочного лидера Пьера-Эмерика Обамеянга, причем Озил вообще не появляется на футбольном поле при Артете. Несмотря на откровенное желание руководства расстаться с немцем, позиция некогда одного из лучших плеймейкеров мира предельно ясна: "Я буду решать, когда уходить, а не другие люди". Понять Озила можно, но разве это должно волновать Арсенал, который и без того пребывает не в самом лучшем финансовом положении? Изменить решение Месута может только более выгодное предложение из США или Турции. В противном случае, Озил законно останется на Эмирейтс еще на один сезон.

В целом, список футболистов, с которыми Арсенал готов расстаться, достаточно велик. Кто-то хочет отправиться за новым вызовом в своей карьере (Эмильяно Мартинес, Эйнсли Мэйтленд-Найлз и Эктор Бельерин), а кто-то по определенным причинам просто не подходит Микелю Артете (Сеад Колашинац и Лукас Торрейра). Финальный день трансферного окна покажет, насколько клубу из Северного Лондона удастся освежить свой состав.

Другие игроки Арсенала, открытые для продажи: Александр Ляказетт (форвард), Сократис (защитник), Мохамед Эльнени (полузащитник), Роб Холдинг (защитник), Калум Чеймберс (защитник).

Лидерство Обамеянга и доверие к молодежи — путь к успеху?

Продление нынешнего соглашения с главным бомбардиром команды Пьером-Эмериком Обамеянгом станет не только серьезным шагом вперед для Арсенала, но и наглядным показателем доверия со стороны раздевалки "канониров". Откровенно говоря, сегодня габонец является игроком более высокого уровня, чем нынешний Арсенал в целом. Если он поставит подпись под новым контрактом, то продемонстрирует веру в новый проект, о котором так часто говорил Артета. Первыми наглядными примерами положительного влияния испанского наставника на лондонский клуб стали молодые таланты Сака и Мартинелли, надолго связавшие свое будущее с Арсеналом. Теперь дело за капитаном, и, по всей видимости, этот вопрос уже решен.

Подкупает в Микеле Артете и то, что он в лучших традициях Арсена Венгера продолжает доверять молодежи место в основном составе. Да, в определенных случаях попросту нет кандидатур лучше, чем юные исполнители, но сомневаться в таланте Букайо Сака, Рисса Нельсона, Джо Уиллока и Габриэля Мартинелли уж точно не стоит. Вдобавок, в команду после аренды вернулся Эмиль Смит-Роу, которого, если верить информации британских СМИ, Артета видит в своей команде в следующем сезоне. Возможно, после предсезонной подготовки мировому футболу станут известны новые имена мнообещающих воспитанников футбольной академии в Хэйл Энд.

Одно хочется сказать наверняка: Микель Артета сегодня делает все правильно, а его ошибки и успехи можно будет в полной мере анализировать в долгосрочной перспективе. В любом случае, главный тренер Арсенала будет допускать оплошности, в том числе и с командами более низкого ранга. Болельщикам "канониров" остается только надеяться, что Артета не повторит путь Унаи Эмери, ведь тот в свое время также очень успешно начинал...