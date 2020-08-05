Англия

"Канониры" вынуждены сократить расходы путем многочисленных увольнений персонала клуба.

Руководство лондонского Арсенала выступило с официальным заявлением по поводу того, как клуб будет бороться с финансовыми убытками, вызванными пандемией коронавируса. Стало известно, что "канониры" пойдут на вынужденные меры и уволят сразу 55 сотрудников клуба.

"Наши основные источники дохода значительно сократились во время карантина. Доходы от телетрансляций, коммерческой деятельности и прибыль в день матчей сильно пострадали, и это будет продолжаться, по крайней мере, в следующем сезоне-2020/21".

"Пандемия представляет собой один из самых сложных периодов в нашей 134-летней истории, и мы оперативно отреагировали на это путем принятия широкомасштабных мер по сокращению наших расходов. Наши футболисты, руководство и исполнительная команда добровольно урезали зарплаты, мы прекратили практически все наши капитальные расходы, а наши дискреционные операционные расходы строго контролировались".

"Мы также получили значительную финансовую поддержку от наших владельцев, Кронке и Sports & Entertainment, в плане погашения долгов за стадион".

"Все эти шаги снизили влияние пандемии на клуб и помогли нам продолжать поддерживать инвестиции в команду. Это будет оставаться ключевым приоритетом".

"Теперь ясно, что мы столкнемся с более значительным и продолжительным сокращением наших доходов, чем мы все надеялись. Болельщиков не будет на стадионе Эмирейтс к началу следующего сезона, и мы сможем их возвращаться только в ограниченном количестве. Глобальные экономические прогнозы также очень негативны".

"Мы все надеемся, что "второй волны" не будет, но мы также должны признать, что это одна из многих неопределенностей, стоящих перед нами, и нам необходимо рассматривать различные исходы событий".

"В последние годы мы последовательно инвестировали в дополнительный персонал, чтобы продвигать клуб вперед, но с учетом ожидаемого сокращения доходов, теперь стало ясно, что мы должны еще больше сократить наши расходы, чтобы обеспечить устойчивую и ответственную работу и позволяют нам продолжать инвестировать в команду".

"Нашей целью было защитить рабочие места и базовую заработную плату наших людей как можно дольше. К сожалению, сейчас мы подошли к тому моменту, когда Арсенал вынужден уволить 55 сотрудников".

"Мы не принимаем это решение легкомысленно и рассмотрели все аспекты клуба и наши расходы, прежде чем достичь этой точки. Сейчас мы вводим 30-дневный период консультаций по этим предложениям".

"Мы знаем, что это огорчает и затрудняет работу нашего преданного персонала, и мы сосредоточены на том, чтобы разрешить данную ситуацию как можно деликатнее".

"Эти предлагаемые изменения, в конечном счете, направлены на то, чтобы мы продвинули этот великий футбольный клуб вперед, создали правильную организацию и обеспечили нас ресурсами, чтобы вернуться к эффективной конкуренции за высшие места в АПЛ и европейской арене", — сказано в заявлении на официальном сайте Арсенала.