Англия

Заслуги испанского полузащитника перед клубом оценены по достоинству.

Манчестер Сити установит статую Давиду Силве на Этихаде в 2021 году, который провел последний матч за команду в четвертьфинале Лиги чемпионов против Лиона.

"Статуя Давида будет служить постоянным напоминанием о чудесных моментах, которые он подарил нам не только как невероятный футболист, но и как вдохновляющий посол, который всегда с большим достоинством представлял этот футбольный клуб", — сказал председатель совета "горожан" Халдун Аль-Мубарак BBC.

Давид Силва провел за Манчестер Сити 436 поединков, в которых отметился 77 голами, 140 результативными передачами, и выиграл 14 титулов.

Напомним, что испанец хочет перейти в Лацио, его жена настаивает на Валенсии.