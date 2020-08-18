Валлиец продлил соглашение с мерсисайдцами до 2025 года.
Неко Уильямс, Liverpool FC
18 августа 2020, 08:24
Защитник Неко Уильямс продлил контракт с Ливерпулем, сообщает официальный твиттер английского клуба.
Валлийский фулбек поставил подпись под пятилетним соглашением с мерсисайдцами, которое рассчитано до июня 2025 года.
Уильямс является воспитанником Ливерпуля, дебютировав в первой команде в октябре 2019 года. В минувшем сезоне 19-летний игрок провел 11 поединков в футболке "красных", отличившись тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль объявил о подписании защитника Костаса Цимикаса.