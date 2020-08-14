Англия

Капитан мерсисайдцев удостоился почетной награды.

Джордан Хендерсон стал лучшим игроком Ливерпуля в сезоне-2019/20, сообщает официальный сайт "красных".

Капитан мерсисайдцев обошел в борьбе за первое место Садио Мане и Трента Александер-Арнольда.

В минувшем сезоне Джордан Хендерсон провел в футболке Ливерпуля 40 поединков, в которых он забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Напомним, что английский полузащитник стал лучшим футболистом сезона по версии FWA.