Испания

"Вердибланкос" хотят подписать испанского защитника.

Защитник Брайтона Мартин Монтойя попал в сферу интересов Бетиса, сообщает Sky Sports.

"Вердибланкос" планируют укрепить линию обороны в межсезонье и попытаются подписать правого фулбека. Представители севильского клуба уже начали переговоры с "чайками" по испанцу.

Действующий контракт Монтойи с Брайтоном истекает в июне 2021 года.

В минувшем сезоне 29-летний игрок провел 27 поединков в футболке "чаек", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Бетис также заинтересован в подписании защитника Милана Давиде Калабрии.