Англия

Немец прокомментировал игру новичка мерсисайдцев.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился своим мнением об игре защитника Костаса Цимикаса после товарищеского матча со Штутгартом (3:0).

"Он – довольно быстрый игрок и очень уверенный, вы это сможете услышать в его послематчевом интервью. Но он – очень хороший, правда, он хорошо сыграл. Его следующая задача – привыкнуть к нашему методу защиты и другим вещам. Это займет некоторое время, но когда он находится с мячом, все выглядит не так плохо", – рассказал Клопп в интервью официальному сайту клуба.

Ливерпуль приобрел Цимикаса у Олимпиакоса в начале августа, заплатив за него около 13 миллионов евро.