Англия

Украинский вингер открыл счет в товарищеском поединке.

Андрей Ярмоленко забил гол уже на пятой минуте контрольного матча с Бренфтордом.

Украинец ранее проводил полный матч против Ипсвича, но результативными действиями отметиться не смог.

В сезоне-2019/20 Андрей Ярмоленко сыграл 23 поединка в Премьер-лиге за Вест Хэм. В них он отметился пятью голами и одним ассистом.

Напомним, что украинский вингер не собирается покидать "молотобойцев" в ближайшее трансферное окно.