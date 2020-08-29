Украинский вингер открыл счет в товарищеском поединке.
Андрей Ярмоленко, getty images
29 августа 2020, 16:18
Андрей Ярмоленко забил гол уже на пятой минуте контрольного матча с Бренфтордом.
Украинец ранее проводил полный матч против Ипсвича, но результативными действиями отметиться не смог.
В сезоне-2019/20 Андрей Ярмоленко сыграл 23 поединка в Премьер-лиге за Вест Хэм. В них он отметился пятью голами и одним ассистом.
Напомним, что украинский вингер не собирается покидать "молотобойцев" в ближайшее трансферное окно.