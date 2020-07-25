Италия

Голкипер "россонери" прокомментировал матч с Аталантой.

Джанлуиджи Доннарумма остался доволен игрой Милана в поединке против Аталанты, а также был рад носить капитанскую повязку.

"Мы знали, что нас ждет отличная команда. Мы хотели победить любой ценой, но все прошло хорошо. Теперь мы стали более компактными, мы все знаем, что делать, и мы хорошо готовимся к играм.

Мы проделали большую работу. Надеюсь, что Романьоли скоро вернется, но ношение капитанской повязки заставляет меня гордиться.

К счастью, я спас в моменте с пенальти. Наша цель — финишировать пятыми: мы будем сражаться до смерти", — приводит слова Доннаруммы Sky Italia.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Милан — Аталанта.