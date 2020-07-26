Италия

"Россонери" могут сохранить своих лидеров.

Златан Ибрагимович и Джанлуиджи Доннарумма приближаются к продлению контракта с Миланом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Уже состоялась первая встреча с агентом футболистов Мино Райолой в субботу, 25 июля.

Источник утверждает, что оба игрока хотят остаться в клубе и даже готовы пойти на понижение оклада.

Напомним, что Златан Ибрагимович не мог сойтись с Миланом сойтись в вопросе размера заработной платы.