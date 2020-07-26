"Россонери" могут сохранить своих лидеров.
Златана Ибрагимович, getty images
26 июля 2020, 15:37
Златан Ибрагимович и Джанлуиджи Доннарумма приближаются к продлению контракта с Миланом, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Уже состоялась первая встреча с агентом футболистов Мино Райолой в субботу, 25 июля.
Источник утверждает, что оба игрока хотят остаться в клубе и даже готовы пойти на понижение оклада.
Напомним, что Златан Ибрагимович не мог сойтись с Миланом сойтись в вопросе размера заработной платы.