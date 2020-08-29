Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч Суперкубка Англии тура между лондонским Арсеналом и Ливерпулем.

Новый сезон в английском футболе по традиции открывает матч за Суперкубок Англии. В нем встречаются победитель национального кубка Арсенал и чемпион АПЛ Ливерпуль. Главный тренер номинальных хозяев Микель Артета решил доверить место в стартовом составе недавно вернувшемуся из аренды Мохамеду Эльнени. Кроме того, несмотря на то, что Бернд Лено залечил свою травму, место в рамке ворот лондонцев займет Эмилиано Мартинес.

Юрген Клопп же пока вынужден обходиться без услуг травмированных Трента Александер-Арнольда и Джордана Хендерсона. Вместо них сыграют Неко Уильямс и ветеран команды Джеймс Милнер.

Арсенал: Мартинес — Холдинг, Давид Луис, Тирни — Бельерин, Эльнени, Джака, Мэйтленд-Найлз — Сака, Нкетиа, Обамеянг

Запасные: Лено, Суареш, Салиба, Колашинац, Олайинка, Уиллок, Нельсон, Смит-Роу, Джон-Джулз

Ливерпуль: Алиссон — Уильямс, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Милнер, Фабиньо, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане

Запасные: Адриан, Кейта, Груйич, Джонс, Минамино, Цимикас, Брюстер, Эллиотт, Куметио

Матч Арсенал — Ливерпуль начнется в 18:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.