Англия

"Дачники" договорились о трансфере хавбека Бенфики.

Полузащитник Бенфики Флорентину Луиш близок к переходу в Фулхэм, сообщает портал Calciomercato.

"Дачники" согласовали детали перехода португальца с руководством Бенфики и должны подписать его в ближайшее время. Молодой хавбек присоединится к лондонскому клубу на правах аренды с опцией выкупа за 27 миллионов евро.

В подписании 21-летнего игрока также были заинтересованы Милан и Манчестер Юнайтед.

В минувшем сезоне Флорентину провел 15 поединков в футболке "красных", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Фулхэм также заинтересован в подписании голкипера Тоттенхэма Пауло Гассаниги.