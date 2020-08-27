Англия

Аргентинец заинтересован в воссоединении с бразильцем.

Нападающий Лионель Месси серьезно настроен на уходе из Барселоны в это межсезонье и рассматривает различные варианты.

Одним из главных претендентов на звездного форварда называется Ман Сити, который уже провел с ним предварительные переговоры. Как сообщает ESPN Brasil, аргентинец готов принять предложение "горожан", но хочет, чтобы английский клуб вместе с ним подписал нападающего ПСЖ Неймара.

Руководство Барселоны заявляло, что намерено выручить за Месси более 222 миллионов евро, которые они получили от парижан за переход Неймара.

Ранее сообщалось, что Ман Сити готов выделить на трансфер Месси 500 миллионов фунтов.