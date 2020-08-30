Англия

Ирландец прокомментировал переход в лондонский клуб.

Защитник Мэтт Доэрти поделился своими эмоциями после перехода в Тоттенхэм из Вулверхэмптона.

"Шпоры" приобрели ирландского фулбека за 18,5 млн евро, подписав с ним четырехлетний контракт.

"Я очень рад. Думаю, это видно по улыбке на моем лице. Я горжусь переходом в такой большой клуб.

Это клуб с лучшим в мире стадионом и, вероятно, лучшим тренировочным комплексом, и с таким тренером… Как только я узнал об интересе, то ни о чем не думал и начал готовиться к переезду в Лондон", – рассказал Доэрти в интервью официальному сайту клуба.