Англия

Англичанин останется выступать в ливерпульском клубе.

Защитник Майкл Кин может в ближайшее время подписать новый контракт с Эвертоном, сообщает портал Football Insider.

Центрбек не намерен покидать клуб и готов подписать новое соглашение с "ирисками". Ожидается, что руководство ливерпульского клуба официально объявит о сделке до начала сезона в АПЛ.

Действующий контракт футболистам с Эвертоном рассчитан до июня 2022 года.

Кин присоединился к Эвертону в 2017 году из Бернли. В минувшем сезоне 27-летний игрок провел 34 поединка, отличившись двумя голами.

Ранее сообщалось, что Эвертон договорился о переходе полузащитника Наполи Аллана.