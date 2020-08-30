Англичанин останется выступать в ливерпульском клубе.
Майкл Кин, Getty Images
30 августа 2020, 15:52
Защитник Майкл Кин может в ближайшее время подписать новый контракт с Эвертоном, сообщает портал Football Insider.
Центрбек не намерен покидать клуб и готов подписать новое соглашение с "ирисками". Ожидается, что руководство ливерпульского клуба официально объявит о сделке до начала сезона в АПЛ.
Действующий контракт футболистам с Эвертоном рассчитан до июня 2022 года.
Кин присоединился к Эвертону в 2017 году из Бернли. В минувшем сезоне 27-летний игрок провел 34 поединка, отличившись двумя голами.
Ранее сообщалось, что Эвертон договорился о переходе полузащитника Наполи Аллана.