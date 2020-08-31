Англия

Центральный защитник Динамо Загреб может перебраться в Премьер-лигу.

Лидс обсуждает с загребским Динамо трансфер 18-летнего защитника Йошко Гвардиола. Хорваты оценивают своего игрока в 20 млн евро, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Йошко в прошлом сезоне сыграл 11 матчей за первую команду Динамо в чемпионате Хорватии. Эту кампанию он начал с 36 минут в квалификации Лиги чемпионов против Клужа. После 2:2 в основное время Динамо выиграло 6:5 по пенальти, а Гвардиол забил решающий шестой мяч в серии.

Этим летом "павлины" уже укрепили центр обороны, подписав из Фрайбурга защитника сборной Германии Робина Коха. Кроме того, в атаку они купили форварда Валенсии и сборной Испании Родриго Морено.