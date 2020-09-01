Вингер подписал соглашение до 2025 года.
Энтони Гордон, Everton FC
01 сентября 2020, 17:32
Нападающий Энтони Гордон продлил соглашение с Эвертоном, сообщает официальный сайт английского клуба.
Молодой вингер поставил подпись под пятилетним контрактом с "ирисками", который рассчитан до июня 2025 года.
Гордон является воспитанником Эвертона, дебютировав в первой команде в декабре 2017-го. В минувшем сезоне 19-летний игрок провел 12 поединков в составе ливерпульского клуба, отличившись одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Эвертон также продлил контракт с защитником Майклом Кином.