Англия

Вингер подписал соглашение до 2025 года.

Нападающий Энтони Гордон продлил соглашение с Эвертоном, сообщает официальный сайт английского клуба.

Молодой вингер поставил подпись под пятилетним контрактом с "ирисками", который рассчитан до июня 2025 года.

Гордон является воспитанником Эвертона, дебютировав в первой команде в декабре 2017-го. В минувшем сезоне 19-летний игрок провел 12 поединков в составе ливерпульского клуба, отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Эвертон также продлил контракт с защитником Майклом Кином.