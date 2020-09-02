Англия

Бельгийский защитник близок к подписанию контракта с "лисами".

Тимоти Кастань прошел медицинское обследование перед переходом в Лестер, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Источник утверждает, что сумма трансфера составит 21 миллион евро сразу и 2 миллиона евро в качестве бонуса.

В сезоне-2019/20 Тимоти Кастань провел в футболке Аталанты 33 поединка во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Напомним, что интерес к бельгийскому полузащитнику проявляет Пари Сен-Жермен.