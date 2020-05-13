Франция

Парижане хотят подписать защитника Аталанты.

Защитник Аталанты Тимоти Кастань попал в сферу интересов ПСЖ, сообщает портал Le10Sport.

Парижане хотят укрепить правый фланг обороны и попытаются подписать бельгийского фулбека. Руководство "сине-красных" рассматривает 24-летнего игрока в качестве замены Тома Менье, который получит статус свободного агента.

Действующий контракт Кастаня с Аталантой рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне защитник провел 19 поединков в футболке "черно-синих", отличившись двумя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Кастаня также заинтересован Тоттенхэм.

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