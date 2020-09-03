"Канониры" попытаются заполучить бразильского хавбека.
Фелипе Андерсон, Getty Images
03 сентября 2020, 19:16
Полузащитник Вест Хэма Фелипе Андерсон попал в сферу интересов Арсенала, сообщает портал Football Insider.
Арсенал планирует укрепить атакующую линию в межсезонье и попытается подписать бразильца. Хавбек испортил отношения с главным тренером Дэвидом Мойесом, чем и хотят воспользоваться "канониры".
Действующий контракт Фелипе Андерсона с Вест Хэмом рассчитан до июня 2022 года.
В минувшем сезоне 27-летний игрок провел 27 поединков в футболке "молотобойцев", отличившись одним голом и четырьмя ассистами.
Ранее сообщалось, что Арсенал договорился о продлении аренды полузащитника Реала Дани Себальоса.