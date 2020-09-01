Англия

"Канониры" завершили трансфер бразильского защитника.

Защитник Лилля Габриэль Магальяйнс перешел в Арсенал, сообщает официальный сайт английского клуба.

Бразильский центрбек поставил подпись под пятилетним контрактом с "канонирами". Сумма трансфера, по информации СМИ, составила около 26 миллионов евро.

В составе нового клуба молодой защитник будет выступать под 6-м номером.

Презентация Габриэля в Арсенале прошла онлайн, и участие в ней также приняли другие бразильцы лондонского клуба – Давид Луис и Виллиан.



Габриэль защищал цвета Лилля с января 2017 года, перейдя из Аваи. В минувшем сезоне 22-летний игрок провел 34 поединка в футболке "догов", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Арсенал договорился о продлении аренды полузащитника Дани Себальоса.