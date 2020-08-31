Италия

Армянский полузащитник присоединился к римлянам на полноценной основе.

Генрих Мхитарян и Арсенал расторгли соглашение по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт английского клуба.

Полузащитник присоединился к Роме, за которую выступал в прошлом сезоне на правах аренды, на постоянной основе.

В минувшем сезоне Мхитарян отыграл 30 матчей на клубном уровне, отметившись девятью голами и шестью ассистами.

Напомним, что изначально Рома была готова предложить Арсеналу Клюйверта в обмен на 31-летнего армянина.