Англия

Английский клуб завершил трансфер защитника.

Защитник Аталанты Тимоти Кастань перешел в Лестер, сообщает официальный сайт английского клуба.

Бельгийский фулбек поставил подпись под пятилетним контрактом с "лисами". Сумма трансфера, по информации СМИ, составила около 24 миллионов евро.

Новичок присоединится к английскому клубу после перерыва на международные матчи.

Кастань выступал в составе Аталанты с 2017 года, перейдя из Генка. В прошлом сезоне 24-летний игрок провел 33 поединка в футболке "черно-синих", отличившись двумя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Лестер также проявляет интерес к защитнику Аталанты Робину Госенсу.