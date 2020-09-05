Англия

"Молотобойцы" хотят подписать игрока Бернли.

Защитник Бернли Джеймс Тарковски попал в сферу интересов Вест Хэма, сообщает Sky Sports.

Лондонский клуб планирует укрепить линию обороны в межсезонье и попытаются подписать центрбека Бернли. "Молотобойцы" готовы предложить около 20 миллионов фунтов за англичанина.

Действующий контракт Тарковски с Бернли рассчитан до июня 2022 года. В минувшем сезоне 27-летний игрок провел 40 поединков в футболке "бордовых", отличившись двумя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм также заинтересован в подписании защитника Шахтера Николая Матвиенко.