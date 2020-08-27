Украина

Потенциальный трансфер украинца оценивает в 20 миллионов фунтов.

Защитник донецкого Шахтера Николай Матвиенко в летнее трансферное окно может переехать в Англию, поскольку в его услугах заинтересованы сразу несколько клубов Премьер-лиги. Об этом сообщает 90min.com.

По информации источника, Вулверхэмптон, Эвертон, Вест Хэм и Лидс Юнайтед пополнили список команд, которые хотят подписать 24-летнего украинца.

Утверждается, что 20 миллионов фунтов должно быть достаточно для того, чтобы оформить трансфер Матвиенко, но большая конкуренция может увеличить данную сумму.

Ранее вариант с подписанием универсального украинца рассматривал лондонский Арсенал, однако в конечном итоге "канониры" отдали предпочтение бразильскому защитнику Лилля Габриэлю Магальяйнсу.

Кроме того, среди претендентов на Матвиенко называется Наполи, который занимается поисками для Калиду Кулибали, близкому к переходу в Манчестер Сити. РБ Лейпциг, Монако и Бавария Мюнхен также следят за выступлениями украинца.