Потенциальный трансфер украинца оценивает в 20 миллионов фунтов.
Николай Матвиенко, ФК Шахтер Донецк
27 августа 2020, 16:59
Защитник донецкого Шахтера Николай Матвиенко в летнее трансферное окно может переехать в Англию, поскольку в его услугах заинтересованы сразу несколько клубов Премьер-лиги. Об этом сообщает 90min.com.
По информации источника, Вулверхэмптон, Эвертон, Вест Хэм и Лидс Юнайтед пополнили список команд, которые хотят подписать 24-летнего украинца.
Утверждается, что 20 миллионов фунтов должно быть достаточно для того, чтобы оформить трансфер Матвиенко, но большая конкуренция может увеличить данную сумму.
Ранее вариант с подписанием универсального украинца рассматривал лондонский Арсенал, однако в конечном итоге "канониры" отдали предпочтение бразильскому защитнику Лилля Габриэлю Магальяйнсу.
Кроме того, среди претендентов на Матвиенко называется Наполи, который занимается поисками для Калиду Кулибали, близкому к переходу в Манчестер Сити. РБ Лейпциг, Монако и Бавария Мюнхен также следят за выступлениями украинца.